В Великобритании будут бороться с распространением недостоверной информации о вакцинах против коронавируса

Элитное подразделение ВС Великобритании будет бороться с распространением недостоверной информации о вакцинах против коронавируса. Как пишет The Sunday Times, военнослужащие уже следят в киберпространстве за публикациями о заболевании. Подразделение также «собирает

сведения о дезинформации против вакцин со стороны враждебных государств, включая Россию. Согласно опросу Королевского колледжа Лондона, около трети жителей Великобритании либо точно не будут прививаться от COVID-19, либо все еще находятся в сомнении.