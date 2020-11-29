Министерство информации Ирана сообщает, что разведка получилf информацию об организаторах убийства Мохсена Фахризаде

Министерство информации Ирана сообщает, что разведка страны получилf информацию об организаторах убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Как передает агентство «Фарс», эти сведения будут обнародованы позже. Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявлял, что в покушении на ученого, которого называли «отцом иранской ядерной программы», прослеживается израильский след.