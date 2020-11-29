Трехметровый монолит из металла, найденный в пустыне штата Юта, пропал через несколько дней после обнаружения. В начале недели о находке сообщил Департамент общественной безопасности. Также сообщалось, что дальнейшую судьбу монолита будет решать Бюро управления земельными ресурсами. Позже в Бюро заявили, что монолит пропал вечером 27 ноября. Один из пользователей сайта Reddit нашел монолит с помощью спутниковых снимков Google Maps. По его словам, монолит появился в пустыне Юты не позже 2016 года.