В ночь на воскресение жители центральной и западной Японии могли наблюдать падение метеора. Камеры телеканала NHK сняли момент, когда метеор сгорел в атмосфере. Свидетели сообщают, что его падение сопровождал громкий гул. Специалисты утверждают, что яркость объекта была сопоставима с полной луной.