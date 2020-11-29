Дональд Трамп обвинил Минюст и ФБР в непринятии достаточных мер в связи с фальсификациями на президентских выборах. В эфире телеканала Fox News президент США сказал, что продолжит тяжбы относительно предполагаемых фальсификаций на выборах и рассчитывает, что данное разбирательство дойдет до Верховного суда.