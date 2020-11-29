СК возбудил уголовное дело по факту гибели под колесами БТР участника военной реконструкции в Петербурге

СК возбудил уголовное дело по факту гибели под колесами бронетранспортера участника военной реконструкции в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел накануне на полигоне в Красносельском районе города. Как пишет «Фонтанка», вечеринку в милитаристском стиле организовала молодежная военно-патриотическая организация «Красная звезда». В свою очередь портал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что реконструкцию за 250 тысяч рублей заказала на день рождения бизнесмена Михаила Скорова его супруга Юлия. Погибший под колесами БТР — 38-летний предприниматель Андрей Кожевин, сводный брат именинника. Отчимом погибшего является владелец компании «Дальпитерстрой» миллиардер Аркадий Скоров.

За рулем БТР, задавившего бизнесмена, находился Александр Торопов, председатель правления «Красной звезды». Его же называют организатором вечеринки. Теперь Торопов стал фигурантом уголовного дела.

В апреле 2018 года в Петербурге на фестивале «Боевая сталь», организованном «Красной звездой», четыре человека упали с движущегося танка Т-60 и попали под его гусеницу. Уголовное дело впоследствии прекратили за примирением сторон. Потерпевшим выплатили ущерб.