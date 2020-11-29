Гонщик команды Haas Ромен Грожан госпитализирован после аварии на Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

На первом же круге француз на высокой скорости столкнулся с ограждением после контакта с болидом россиянина Даниила Квята. В результате болид Грожан взорвался и загорелся. Гонщик успел самостоятельно выбраться из машины. Из-за инцидента гонку приостановили. У француза зафиксированы ожоги на руках и лодыжках, в остальном он не пострадал. Однако в качестве меры предосторожности его все-таки отправили на дальнейшее медобследование.
2020-11-29T19:40:07+03:00
2020-11-29T19:40:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749948-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:40, 29 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…
Зачем спорить с Сергеем Карагановым или почему официальная социальная наука бесплодна? Похоже, автор не догадывается и ни на минуту не задумывается над тем, что на самом деле нам необходимо, наконец, начать преодолевать тяжелейший, советско-постсоветский недуг, что наши болезни как раз порождены противоестественной агрессивностью…