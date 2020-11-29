Гонщик команды Haas Ромен Грожан госпитализирован после аварии на Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

На первом же круге француз на высокой скорости столкнулся с ограждением после контакта с болидом россиянина Даниила Квята. В результате болид Грожан взорвался и загорелся. Гонщик успел самостоятельно выбраться из машины. Из-за инцидента гонку приостановили. У француза зафиксированы ожоги на руках и лодыжках, в остальном он не пострадал. Однако в качестве меры предосторожности его все-таки отправили на дальнейшее медобследование.