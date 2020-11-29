США до конца года должны располагать количеством вакцины против COVID, достаточным для вакцинации 20 млн граждан

США до конца года должны располагать количеством вакцины против коронавируса, достаточным для вакцинации 20 млн граждан страны. Об этом в эфире CNN заявил адмирал Бретт Джируар, ответственный в Белом доме за программу тестирования на COVID-19. По его словам, пока вакцина не будет распределена, американцы обязаны продолжать носить маски и избегать скопления людей в помещениях.

В свою очередь вице-адмирал Джером Адамс, глава Офицерского корпуса службы здравоохранения — одного из рода войск США — заявил телеканалу Fox news, что вакцина станет доступной для широких слоев населения Америки в первом квартале 2021 года.