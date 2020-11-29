Иранский ученый-ядерщик Фахризаде был убит из управляемого дистанционно автоматического оружия, когда вышел из машины

Иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде передвигался в бронированном автомобиле, но был убит из управляемого дистанционно автоматического оружия, когда вышел из машины. Такие подробности приводит агентство «Фарс». По его сведениям, Фахризаде сопровождали три машины охраны. Первая машина эскорта выдвинулась вперед, чтобы проверить ситуацию на дорогое. После этого внимание Фахризаде привлекли звуки попадания пуль по автомобилю. Он вышел из машины, ошибочно приняв их за проблемы с двигателем. В этот момент по ученому был открыт огонь из автомобиля «Ниссан», который находился примерно в 150 метрах. Затем «Ниссан» был взорван. Самих организаторов покушения не месте не было.

По данным агентства, в ученого попали четыре пули. Кроме того, несколько пуль попало в телохранителя Фахризаде. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в убийстве ученого прослеживается след Израиля.