Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии, по данным правозащитников, превысило 200. По данным центра «Весна», больше всего задержаний было в Минске, где среди прочих был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук. В списках «Весны» также трое журналистов. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны и применяли против манифестантов спецсредства.

Оппозиция в Белоруссии требует отставки Александра Лукашенко, новых президентских выборов и освобождения политзаключенных.