Зараженный коронавирусом ребенок сбежал из больницы под Петербургом. Его уже ищет полиция.

Подросток сбежал из инфекционного отделения межрайонной больницы в Гатчине в Ленинградской области. Об этом изданию 47news сообщили в полиции. Побег случился этой ночью. Бежавшему 16-лет. Он ученик восьмого класса местной школы. В медучреждение он попал, заболев коронавирусом. Известно, что ранее подросток уже самовольно покидал стационар, а до этого сбегал из дома и состоит на учете службы по делам несовершеннолетних.

Напомним, самой известной петербургской беглянкой стала женщина, которую отправили в больницу на принудительный карантин в феврале. Она сбежала из стационара и обратно ее поместили туда только по суду. Всего в Петербурге и Ленобласти известно как минимум о пяти подобных случаях.

Информация о том, что подростка нашли, до сих пор не поступала.