Парламент Ирана проголосовал за ускорение принятия законопроекта о повышении уровня обогащения урана на территории страны, а ректор Высшего национального оборонного университета Генштаба Ирана бригадный генерал Ахмад Вахиди считает, что Ирану на фоне убийства Фахризаде следует пересмотреть отношения с МАГАТЭ.

Принятый иранским парламентом законопроект о повышении уровня обогащения урана – это реакция на убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Подобный шаги, по словам Новикова, являются ответной реакцией на убийство видного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, а дальнейшие действия будут зависеть от того, как поведут себя США. «Тут террористический акт, который был осуществлен в отношении очень заметной фигуры в государственно-политическом пространстве. Иран не мог остаться без ответа со стороны иранской стороны, реакция последовала через те парламентские механизмы, которые в Иране существуют. Конечно, Иран будет исходить из того, что ситуация на международной арене может оказаться подвижной, но он не будет очень внимательно следить за ситуацией в США», — сказал Новиков. Депутат отметил, что после передачи полномочий от Трампа к Байдену будет понятно, какие перемены произойдут со стороны Вашингтона «в том или ином векторе». «Все ключевые игроки, для которых отношения с Америкой являются одним из приоритетов, будут смотреть на ситуацию и ждать, какие повороты возможны со стороны Вашингтона на том или ином векторе внешней политики. Соответственно, если Байден обозначит какие-то перемены в ту или иную сторону, то от этого будет зависеть реакция Ирана. Краткосрочная реакция Ирана уже осуществлена, он продемонстрировал, что не собирается игнорировать подобные выпады в отношении себя. И теперь краткосрочную стратегию нужно будет выработать, когда эмоции схлынут», — отметил депутат.

Напомним, что президент Ирана Хасан Роухани заявил, что это убийство Мохсена Фахризаде не останется без ответа.