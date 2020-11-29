Авария на старте этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Гран-При Бахрейна. Болид команды «Хаас» от удара развалился на части.

Ромэн Грожан, который был за рулем «Хааса», стартовал с последних рядов по результатам квалификации. Обычное скопление машин, которые только потом разбиваются на группы, требует от пилотов особого мастерства, но столкновения все же случаются. Болид Грожана вынесло с трассы и ударило о стену. Он тотчас же вспыхнул, однако француз мгновенно выбрался из машины. Он был на ногах и даже смог спрыгнуть с довольно высокого отбойника. Его немедленно окатили пеной из огнетушителей. Почти мгновенно появился реанимобиль, куда Грожан самостоятельно и сел. Его отвезли в больницу. Пока сообщается, что серьезных травм Ромэн не получил, всего лишь незначительные ожоги рук и ног, но обследование продолжается. Машине повезло меньше: ее разорвало на две части. Гонку остановили, чтобы сотрудники трассы могли привести ее в порядок.

Затем гонка возобновилась но уже через несколько секунд случилась еще одна авария, участником которой стал российский гонщик Даннил Квят, однако этот инцидент был рядовым. Никто не пострадал.