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18:33, 29 ноября 2020

Артем Дзюба вернется в сборную России по футболу в качестве капитана команды

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернется в сборную России по футболу в качестве капитана команды. Об сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Дзюба, который являлся капитаном сборной России, был отцеплен от состава команды перед ноябрьским сбором из-за появившегося в социальных сетях резонансного видео с ним.



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