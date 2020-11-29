Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернется в сборную России по футболу в качестве капитана команды. Об сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Дзюба, который являлся капитаном сборной России, был отцеплен от состава команды перед ноябрьским сбором из-за появившегося в социальных сетях резонансного видео с ним.