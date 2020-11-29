Аргентинская прокуратура выдвинула в отношении личного врача Диего Марадоны обвинения по делу о смерти экс-футболиста. Как передает телеканал «Тодо нотисиас», Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него было начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия медика.

Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке, изъята история болезни Марадоны.

Марадона умер 25 ноября на 61 году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.