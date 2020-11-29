Французский пилот «Формулы-1» «Хаас» Ромен Грожан не получил серьезных травм в аварии на Гран-при Бахрейна. Об этом сообщил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, на которого ссылается пресс-служба «Формулы-1». Сегодня во время гонки Грожан влетел в стену после столкновения на первом круге с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом. Болид Грожана разорвало на две части.

Гонка была остановлена.