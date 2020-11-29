Китайский возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» сегодня должен опуститься на поверхность Луны для сбора образцов грунта. Планируется собрать около двух килограммов реголита для изучения.

В случае успеха это поставит российскую космическую отрасль на третье место после США и Китая. Об этом «Эху» рассказал сотрудник Государственного Астрономического Института имени Штернберга, астроном Владимир Сурдин. Пока знания о лунном грунте довольно скудны, поскольку пробы изымались всего лишь в девяти местах, добавил Сурдин.