Футболисты клуба «Тамбов» собираются бойкотировать матч чемпионата России с «Спартаком»

Это уже не первая попытка обратить внимание общественности на тяжелое финансовое положение команды, и матч с «Спартаком» для этого лучший фан. В «Тамбове» не получают денег достаточно долгое время, причем их давно не видели не только игроки, но и менеджмент, в частности даже спортивный директор Павел Худяков. В интервью ТАСС он назвал тему тяжелой и сказал, что будет встречаться с футболистами и пытаться сгладить ситуацию.

Перед сегодняшним матчем с «Уфой» это удалось сделать и команда все же вышла на поле, но долги погасили полностью, а только за летние месяцы. Всего же работникам «Тамбова» не доплатили в сумме 140 миллионов рублей. Частичное решение вопроса не удовлетворило игроков. Они написали письмо губернатору области Александру Никитину, но пока о реакции администрации ничего не известно.

Сегодня «Тамбов» проиграл «Уфе» со счетом 0-4. Команда занимает 14 место в таблице чемпионата России.