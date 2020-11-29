В России за выходные сразу два чиновника умерли на охоте. Это произошло в разных регионах.

Сообщения о трагических случайностях пришли из Башкирии и с Урала. Так, заместитель главы отдела управления МЧС по республике Башкортостан Ренат Абдульманов скончался после пулевого ранения в плечо. Агентство РБК со ссылкой на региональный следственный комитет сообщает, что, по предварительным данным, ведомства группа из пяти человек, в которой был 39-летний чиновник, пыталась подстрелить лося, но один из охотников не удостоверился, что в зоне не было людей и попал в Абдульманова.

Похожий случай на охоте произошел буквально вчера в Свердловской области. Там знакомый по неосторожности убил заместителя главы города Новоуральска Михаила Черницкого. Интернет-издание «Екатеринбург онлайн», со ссылкой на неназванный источник пишет, что чиновник в этот момент был в кустах. Собеседник портала сказал, что смерть не криминальная, и добавил, что на костюме погибшего вопреки установленным правилам не было светоотражающих деталей.

В обоих случаях региональные отделения Следственного комитета завели уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет.