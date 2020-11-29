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18:06, 29 ноября 2020

Более 120 человек, по данным правозащитного центра «Весна», задержаны на акциях протеста в Белоруссии

В Минске они проводились в формате локальных маршей.

Несмотря на то, что в центр Минска традиционно была стянута техника, а несколько станций метро было закрыто, протестующие в основном были активны в различных районах города, в том числе и на окраине. Там собирались колонны местных жителей, вплоть до нескольких сотен человек. Из-за этого формата акция получила название «Марш соседей».

Однако несмотря на свой «районный» характер, силовики пытались пресекать и разгонять демонстрации. Интернет-издание Tut.by пишет о применении силы против тех, кого задерживали и сажали в автозаки. Нередко демонстрантов вылавливали в жилых дворах. В отдельных районах были слышны выстрелы, применялись слезоточивый газ, а также как минимум одна светошумовая граната.

В некоторых случаях при попытке разгона протестующие поднимали руки вверх и кричали силовикам «Уходи». Однако задержания продолжались. Среди оказавшихся в автозаке — член Координационного совета белорусской оппозиции Дмитрий Крук. Традиционно в Минске не работал интернет, однако доступ к нему был быстро восстановлен. Закрытые станции метро также работают в штатном режиме.

Протестные акции в Минске не утихают почти 4 месяца – с тех пор, как победителем президентских выборов с результатом в 80% голосов был объявлен Александр Лукашенко.



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