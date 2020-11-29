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Эксклюзив Эха 18:05, 29 ноября 2020

Парламент Ирана форсирует рассмотрение законопроекта об увеличении уровня обогащения урана на территории страны

Как передает агентство «Тасним», голосование в Меджлисе может быть проведено уже в ближайшую среду. Решение об ускоренном рассмотрении проекта принято на фоне убийства в пятницу ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, ответственность за которое в иране возлагают на Израиль и США.

В случае принятия закон обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%, т.е. до уровня, после которого он считается оружейным. Между тем ядерная сделка, из которой вышли США, позволяет Ирану обогащать уран до уровня менее 4% в течение 15 лет.

Принятый иранским парламентом законопроект о повышении уровня обогащения урана – это реакция на убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков. Подобный шаги, по словам Новикова, являются ответной реакцией на убийство видного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, а дальнейшие действия будут зависеть от того, как поведут себя США. «Тут террористический акт, который был осуществлен в отношении очень заметной фигуры в государственно-политическом пространстве. Иран не мог остаться без ответа со стороны иранской стороны, реакция последовала через те парламентские механизмы, которые в Иране существуют. Конечно, Иран будет исходить из того, что ситуация на международной арене может оказаться подвижной, но он не будет очень внимательно следить за ситуацией в США», — сказал Новиков. Депутат отметил, что после передачи полномочий от Трампа к Байдену будет понятно, какие перемены произойдут со стороны Вашингтона «в том или ином векторе». «Все ключевые игроки, для которых отношения с Америкой являются одним из приоритетов, будут смотреть на ситуацию и ждать, какие повороты возможны со стороны Вашингтона на том или ином векторе внешней политики. Соответственно, если Байден обозначит какие-то перемены в ту или иную сторону, то от этого будет зависеть реакция Ирана. Краткосрочная реакция Ирана уже осуществлена, он продемонстрировал, что не собирается игнорировать подобные выпады в отношении себя. И теперь краткосрочную стратегию нужно будет выработать, когда эмоции схлынут», — отметил депутат.

Принятый иранским меджлисом законопроект о повышении уровня обогащения урана вызовет негативную реакцию других стран. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко, отметив, что главный посыл этого законопроекта адресован США. «Это (принятие законопроекта), безусловно, не содействует наведению мостов и взаимопонимания между Ираном и теми государствами, а таких большинство, которые этой программы опасаются. Со стороны Ирана это вызов, а он всегда играл на вызовах. Во-вторых, это решение, на мой взгляд, некий намек в отношении будущего президента Байдена — с кем он будет иметь дело, с какой политикой. И одновременно дают понять — «а может мы, иранцы, можем пойти на уступки в последствии». Это подготовка, безусловно», — сказал он.

Убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде могли совершить те силы, которым не выгодно возвращение Соединенных Штатов в так называемую «иранскую сделку». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор монографии об иранской ядерной программе в российско-американских отношениях Антон Хлопков. Как известно, добавил Хлопков, избранный президент США Д.БАйден уже объявил о своей готовности вернуться в эту сделку, из которой администрация Трампа вышла в мае 2018 года. «Представляется, что те силы, которые стоят за убийством иранского ученого, пытаются предотвратить нормализацию вокруг иранской ядерной программы», — предположил он. Реакция Ирана, считает Антон Хлопков, может быть различной и в ядерной сфере, и в других областях, в том числе в области безопасности в регионе. Хочется надеяться, отметил он, что ответные меры со стороны Ирана будут сбалансированными и не приведут к дальнейшему росту напряженности в регионе.



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