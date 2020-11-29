Портал госуслуг будет автоматически отправлять извещения о возбуждении производства в отношении пользователя

Портал госуслуг будет автоматически отправлять извещения о возбуждении исполнительного производства в отношении пользователя. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства, подписал премьер Михаил Мишустин. До этого для получения уведомлений о долгах нужно было подавать специальное заявление о получении юридически значимых оповещений. Теперь они будут приходить без каких-либо действий со стороны пользователя. Отказаться от услуги можно в личном кабинете.
2020-11-29T17:35:11+03:00
2020-11-29T17:35:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 29 ноября 2020
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