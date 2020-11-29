МВД предоставит доступ такси и каршерингам к базе данных ГИБДД. Как сообщили ТАСС в МВД, это позволит проверять работодателям наличие прав у водителей. Для проверки прав создадут витрину данных ГИБДД и Единого портала госуслуг. Она должна заработать в 2021 году.