МВД предоставит доступ такси и каршерингам к базе данных ГИБДД. Как сообщили ТАСС в МВД, это позволит проверять работодателям наличие прав у водителей. Для проверки прав создадут витрину данных ГИБДД и Единого портала госуслуг. Она должна заработать в 2021 году.
2020-11-29T17:34:47+03:00
2020-11-29T17:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 29 ноября 2020
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