16-летний ученик восьмого класса школы в поселке Лукаши, у которого обнаружили коронавирус, сбежал из больницы

16-летний ученик восьмого класса школы в поселке Лукаши, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы. Как сообщает сетевое агентство «Оперативное прикрытие», подросток был госпитализирован в Гатчине, однако самовольно покинул инфекционное отделение больницы и до настоящего времени не вернулся. Восьмиклассника ищет полиция. Известно, что он состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Официального подтверждения информации о сбежавшем инфицированном подростке не поступало.
2020-11-29T17:32:33+03:00
2020-11-29T17:32:33+03:00
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17:32, 29 ноября 2020
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