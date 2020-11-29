16-летний ученик восьмого класса школы в поселке Лукаши, у которого обнаружили коронавирус, сбежал из больницы

16-летний ученик восьмого класса школы в поселке Лукаши, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы. Как сообщает сетевое агентство «Оперативное прикрытие», подросток был госпитализирован в Гатчине, однако самовольно покинул инфекционное отделение больницы и до настоящего времени не вернулся. Восьмиклассника ищет полиция. Известно, что он состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних. Официального подтверждения информации о сбежавшем инфицированном подростке не поступало.