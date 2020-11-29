Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 120 человек

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Как сообщается на сайте правозащитников, больше всего взято под стражу в Минске. Участники воскресной акции протеста собирались в колонны в различных частях Минска, в своих районах и дворах. Очевидцы сообщают в соцсетях об одном пострадавшем. Между тем закрытые утром центральные станции метро в Минске уже работают в штатном режиме. Милиция своих данных о задержанных пока не давала.
2020-11-29T17:31:09+03:00
2020-11-29T17:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 29 ноября 2020
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