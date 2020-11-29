Две серебряные медали завоевали российские лыжники на этапе Кубка Мира по лыжным гонкам в финской Руке.

По итогам индивидуальной гонки, прошедшей накануне, норвежец Йоханнес Клэбо ушел на дистанцию почти на полминуты раньше всех, и у него в запасе было множество тактических вариантов. Клэбо не стал тратить силы и продвигался вперед в умеренном темпе, тогда как Александру Большунову пришлось тратить стратегические запасы, догоняя его вместе с норвежцем Эмилем Иверсеном. К половине дистанции россиян уже обошел соперника, но Клэбо спокойно вписался третьим в этот дуэт и ждал решающего момента на финише. На его мощнейший спурт Большунову ответить было нечем. Он растратил ресурс, пока догонял конкурента. В аналогичной женской гонке Терез Иохауг из Норвегии не стала играть с соперницами. Она лихо убежала со старта и прочим пришлось делить оставшиеся медали. На финише очень грамотно сработала Татьяна Сорина, для которой серебро стало первым в карьере.

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 3 по 6 декабря в норвежском Лиллехаммере.