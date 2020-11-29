В британском правительстве призвали сопровождать каждую серию «Короны» упоминанием о том, что это вымысел

В британском правительстве призвали сопровождать каждую серию популярного сериала «Корона» упоминанием о том, что это художественный вымысел. Соответствующий запрос Лондон намерен направить интернет-сервису Netflix, который производит сериал.

В кабинете министров убеждены, что многие сюжетные линии сериала «Корона» о британской монаршей семье в целом и королеве Елизавете II в частности зрители могут воспринять как реальность, которой не было. Об этом, в частности, министр цифровых технологий Оливер Дауден сказал в интервью газете Mail of Sunday.

Издание отмечает, что в Британии растет обеспокоенность влиянием сериала компании Netflix на общество. Часть политиков считает, что некоторые сцены наносят долгосрочный ущерб монархии и, в частности, наследнику престола принцу Чарльзу. Все из-за того, что в четвертом сезоне, выпущенном в середине ноября, речь идет о периоде между 1977 и 1990 годах, в том числе о взаимоотношениях Чарльза и его супруги принцессы Дианы, а также рождении их детей.

«Корону» уже раскритиковали в королевской семье: в частности, принц Уильям, сын Чарльза, считает, что брак его родителей представляют в ложном свете. Негативное отношение выразили также друг наследника британской короны, королевский биограф и брат принцессы Дианы.

В Netflix призыв сопровождать свои серии пометкой о художественном вымысле пока не комментировали.