Парламент Ирана проголосовал за ускорение принятия законопроекта о повышении уровня обогащения урана на территории страны. Ректор Высшего национального оборонного университета Генштаба Ирана бригадный генерал Ахмад Вахиди считает, что Ирану на фоне убийства Фахризаде следует пересмотреть отношения с МАГАТЭ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков сказал «Эху Москвы», что подобные шаги являются ответной реакцией на убийство видного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, а дальнейшие действия Ирана будут зависеть от того, как поведут себя США.

Напомним, что президент Ирана Хасан Роухани заявил, что это убийство Мохсена Фахризаде не останется без ответа.