Заключительную гонку в финской Руке на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам выиграл Йоханнес Клебо из Норвегии. Россиянин Александр Большунов пришел к финишу вторым. Еще трое россиян были в десятке сильнейших. у норвежца это вторая победа в трех гонках в Руке, а у Большунова — второе «серебро». Ранее сегодня еще одну серебряную медаль на этом этапе принесла России Татьяна Сорина.
2020-11-29T16:35:57+03:00
2020-11-29T16:35:57+03:00
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16:35, 29 ноября 2020
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