Заключительную гонку в финской Руке на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам выиграл Йоханнес Клебо из Норвегии. Россиянин Александр Большунов пришел к финишу вторым. Еще трое россиян были в десятке сильнейших. у норвежца это вторая победа в трех гонках в Руке, а у Большунова — второе «серебро». Ранее сегодня еще одну серебряную медаль на этом этапе принесла России Татьяна Сорина.