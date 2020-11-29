Парламент Ирана решил рассмотреть в ускоренном порядке законопроект об увеличении уровня обогащения урана в стране

Парламент Ирана решил рассмотреть в ускоренном порядке законопроект об увеличении уровня обогащения урана на территории страны. Как передает агентство «Тасним», голосование в Меджлисе может быть проведено в среду. Решение об ускоренном рассмотрении проекта принято на фоне убийства в пятницу ведущего иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

В случае принятия закон обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем ядерная сделка, из которой вышли США, позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет.