Силовики в Минске, по данным правозащитного цента «Весна», задержали более 50 участников «Марша соседей»

Силовики в Минске, по данным правозащитного цента Весна, задержали более 50 участников оппозиционного «Марша соседей». На этот раз участники собираются в колонны в своих дворах и районах. Очевидцы сообщают, что в некоторых случаях против демонстрантов применялся слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты.

С утра в центр Минска стянули спецтехнику, машины силовых структур, и водометы. Закрыты центральные станции метро, мобильный интернет работает с перебоями.

Протесты в Белоруссии продолжаются больше 3,5 месяцев — их участники не согласны с результатами августовских президентских выборов, требуют ухода Александра Лукашенко, прекращения насилия и освобождения политзаключенных.