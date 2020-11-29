Массовое заражение коронавирусом выявлено в тульской ГКБ 2. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, очаг заболевания находится в отделении сестринского ухода. Там зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции среди пациентов и сотрудников. В 24-х из них заболевание протекают в бессимптомной форме.

Всего за минувшие сутки в регионе официально подтверждено 193 случая коронавируса, с начала пандемии — почти 16,5 тыс. Умерли — 481 человек.