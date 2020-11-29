Первый замглавы «Единой России» в ГД Андрей Исаев заявил, что ПФР в 2021 году продолжит работу в обычном режиме

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил ТАСС, что ПФР в 2021 году продолжит работу в обычном режиме и никаких проверок пенсионеров не планируется.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец о том, что в следующем году ПФР проверит пенсионеров на предмет допдоходов, а также место жительства у тех, кто проживает за границей или получает «северные выплаты».