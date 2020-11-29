Спикер СФ и главы госпорпораций выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента РАН Владимира Фортова

Спикер Совета Федерации и главы госпорпораций выразили соболезнования в связи со смертью бывшего президента РАН Владимира Фортова. Он был выдающимся ученым, который внес огромный вклад в развитие космической физики, отметила Валентина Матвиенко. Невосполнимой потерей назвал его смерть руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Гендиректор корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Фортов собирал по крупицам то, что можно было собрать, спасал то, что можно было спасти и это позволило сохранить фундамент отечественной научной школы, передает ТАСС.

Владимир Фортов умер этим утром в возрасте 74 лет. Как сообщили РИА «Новости» в Российской академии наук, Фортов болел коронавирусной инфекцией.

Владимир Фортов неоднократно прикладывал колоссальные усилия к возрождению российской науки в самые сложные периоды. Об этом «Эху» рассказал директор центра международной безопасности ИМЭМО, академик РАН Алексей Арбатов. Нахождение Владимира Фортова во главе РАН в годы реформы позволило сгладить масштаб негативных последствий для науки, добавил Алексей Арбатов.