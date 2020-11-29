Детскому хоспису «Дом с маяком» грозит приостановка деятельности из-за ошибки в документах. Речь идет о записях в журнале по учету обезболивающих наркотических препаратов, написала в «Фейсбуке» соучредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. По ее словам, с проверкой накануне пришли сотрудники МВД из отдела по борьбе с оборотом наркотиков. В ведомство поступила жалоба. Ранее Мониава сообщила, что на нее написали донос.

Необходимо смягчить законодательство в плане выдачи обезболивающих, сказал «Эху» член комитета Госдумы по охране здоровья от КПРФ Валерий Куринный.

Детскому хоспису грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

