В Минске власти снова разгоняют протестные акции

На этот раз их участники решили собираться в разных местах по всей столице.

Десятки колонн из сотен и тысяч людей с бело-красно-белыми флагами и лентами в эти минуты идут по разным улицам Минска. Вопреки обыкновению сегодня у них не будет общей точки сбора. Оппозиция решила измотать сотрудников силовых органов и устроить множество шествий одновременно. Телеграмм-канал НЕХТА, который белорусские политэмигранты ведут из Польши, сообщает, что большие толпы протестующих появились во всех без исключения районах города. Он же призывает участников акции постоянно перемещаться и не давать себя окружить.

При этом ОМОНу уже удалось разогнать несколько таких колонн. Интернет-издание Tut.by сообщает, что как минимум в одном случае против собравшихся применили газ. В социальных сетях появились видео, на которых заметно, как люди разбегаются от бойцов с дубинками. Участники акции пытаются скрыться во дворах и общественных местах. Портал отмечает, что некоторые торговые центры закрывают двери перед протестующими, чтобы они не смогли укрыться там от людей в форме. По данным правозащитного центра «Весна», на текущий момент в Минске задержан 51 человек.

Также протестные выступления проходят сегодня и в ряде других белорусских городах. Среди них – Брест, Витебск, Гомель, Гродно и другие.