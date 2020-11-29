Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев заявил, что никаких проверок пенсионеров в 2021 году не планируется

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев заявил, что никаких проверок пенсионеров в следующем году не планируется. Замглавы фракции отметил, что был обеспокоен сообщениями в СМИ. Исаев сказал ТАСС, что поговорил на эту тему с главой Пенсионного фонда и с заместителем министра труда, и они заверили, что Пенсионный фонд в следующем году будет работать в обычном режиме.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на доцента Российского экономического университета имени Плеханова Людмилу Иванову-Швец сообщило о грядущих проверках дополнительных доходов пенсионеров. Депутат Андрей Исаев назвал эту информацию более чем странной и напомнил, что страховая пенсия не зависит от доходов и имущества граждан.