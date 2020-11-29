Парламент Ирана принял законопроект, который обязывает власти производить уран, обогащенный до 20%. Уран с такой долей радиоизотопов уже можно использовать для создания ядерного оружия. Как передает агентство Тасним, итоговое голосование может состояться в среду. Решение об ускоренном рассмотрении проекта было принято на фоне сообщения об убийстве в пятницу ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого на Западе считают главой проекта по созданию ядерного оружия. Сегодня городской совет Тегерана проголосовал за переименование улицы, на которой находится министерство обороны, в честь убитого ученого.
2020-11-29T15:36:58+03:00
2020-11-29T15:36:58+03:00
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15:36, 29 ноября 2020
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