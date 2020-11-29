По данным Минэнерго, без света во Владивостоке больше недели остаются 2 тысячи человек. Циклон со снегопадом, ледяным дождем и сильным ветром обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября и оставил без света 180 тысяч человек. Теперь возвращают свет в квартиры жителей на острове Русский, где находится Дальневосточный федеральный университет.