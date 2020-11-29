По данным Минэнерго, без света во Владивостоке больше недели остаются 2 тысячи человек. Циклон со снегопадом, ледяным дождем и сильным ветром обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября и оставил без света 180 тысяч человек. Теперь возвращают свет в квартиры жителей на острове Русский, где находится Дальневосточный федеральный университет.
2020-11-29T15:36:46+03:00
2020-11-29T15:36:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 29 ноября 2020
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