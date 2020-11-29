В МЧС сообщили о гибели замглавы отдела управления ведомства в Уфе из-за ранения на охоте. Как передает РБК, скончался Ренат Абдульманов, который в пятницу был ранен выстрелом в плечо. Ранее в Свердловской области замглавы города Новоуральск 58-летний Михаил Черницки, как пишет «Новая газета», был случайно застрелен на охоте. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.