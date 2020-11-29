Роспотребнадзор выявил вспышку коронавируса в одной из больниц Тулы. Как сообщили в региональном управлении службы, зарегистрировано 30 случаев COVID-19 среди пациентов и сотрудников, 24 из них протекают в бессимптомной форме. Всего за минувшие сутки в регионе официально подтверждено 193 случая коронавируса.

При этом в Москве, по данным Оперативного штаба, выявлено почти 6800 новых инфицированных коронавирусом. Днем ранее штаб сообщал о 7 тысячах 300 новых заболевших в столице. По всей России за сутки зафиксировано почти 26 700 случаев заражения коронавирусом.