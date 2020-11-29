Силовики в Минске применили слезоточивый газ против протестующих, передает белорусское издание Tut.by. Правозащитный центр «Весна» насчитал к этому моменту более 50 задержанных в республике, больше всего в Минске.

Как и в прошлое воскресенье, акции под общим названием «Марш соседей» решили проводить одновременно в разных местах, чтобы избежать массовых задержаний.

