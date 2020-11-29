Московская областная дума намерена потратить почти 300 миллионов рублей на аренду машин, выяснило издание «МБХ Медиа». Соответствующий тендер появился на портале госуслуг. Согласно его условиям, подрядчик должен будет предоставить в пользование сотрудников областной думы в 2021 году 79 автомобилей с водителями.
2020-11-29T15:04:54+03:00
2020-11-29T15:04:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 29 ноября 2020
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