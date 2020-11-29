Московская областная дума намерена потратить почти 300 миллионов рублей на аренду машин, выяснило издание «МБХ Медиа». Соответствующий тендер появился на портале госуслуг. Согласно его условиям, подрядчик должен будет предоставить в пользование сотрудников областной думы в 2021 году 79 автомобилей с водителями.