Великобритания может стать первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. По крайней мере, так утверждает газета Financial Times.

Регистрация вакцины американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой BioNTech, по данным источников издания, является вопросом ближайших дней. Они утверждают, что поставки препарата начнутся сразу после получения разрешения, а первые прививки будут делать уже через неделю. Схожие сведения и у агентства Bloomberg. Правительство Великобритании, как писала ранее уже газета Guardian, заказала у Pfizer 40 млн доз вакцины. Первыми получателями должны стать люди, живущие в домах престарелых и их сотрудники, а затем – британцы старше 80 лет и медики.

Между тем в британском правительстве информацию о скорой регистрации вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech пока не комментируют. Вместо этого там сообщили о закупке еще 2 млн доз другого препарата – от американской Moderna – вдобавок еще к 5 млн доз, заказанных ранее. В общей сложности, по уверениям Лондона, у страны есть доступ боле чем к 350 млн доз различных вакцин.

В начале ноября компании Pfizer и BioNTech первыми сообщили о завершении финального этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность они оценили в 90%. Эти новости привели к бурному росту фондовых рынков по всему миру, а также к увеличению цены на нефть.