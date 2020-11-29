Администрация Петербурга пообещала провести дополнительную проверку того, как в городе прошли концерты рэпера Басты. Артист и организаторы утверждают, что соблюдали все правила.

Кого именно станут проверять — площадку или организаторов, не уточняется. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру». Чиновники отметили, что концерты Басты согласовали в рамках действующего порядка. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу прОдали до вступления в силу новых правил. Организаторы концерта заменили танцпол на партер с креслами. В Смольном добавили, что ранее в городе прошли несогласованные концерты групп «Чиж & Co» и «Бригадный подряд» в частных клубах. В отношении администраций концертных площадок обещали составить протоколы. В то же время, недавнее выступление группы «Би-2» на площадке наполовину принадлежащей городу, осталось без внимания проверяющих.

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