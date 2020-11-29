Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. Второе и третье места заняли спортсмены из Швеции. Лучшим из россиян оказался Александр Логинов, который занял 12-ю строчку, передает ТАСС. Российскую сборную допустили к соревнованиям, несмотря на случаи заражения коронавирусом. Пропустили нынешний этап Кубка мира Антон Бабиков и Евгений Гараничев, потому что были отправлены на карантин.
2020-11-29T14:32:25+03:00
2020-11-29T14:32:25+03:00
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14:32, 29 ноября 2020
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