Норвежец Йоханнес Бё одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии. Второе и третье места заняли спортсмены из Швеции. Лучшим из россиян оказался Александр Логинов, который занял 12-ю строчку, передает ТАСС. Российскую сборную допустили к соревнованиям, несмотря на случаи заражения коронавирусом. Пропустили нынешний этап Кубка мира Антон Бабиков и Евгений Гараничев, потому что были отправлены на карантин.