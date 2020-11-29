Британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера, умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает британская медиакомпания Би-би-си со ссылкой на агента артиста. Дэвид Проуз снялся в более 50 картинах, среди которых — сериал «Доктор Кто» и фильм «Заводной апельсин». Наибольшую известность он получил, сыграв Дарта Вейдера в трилогии «Звездные войны».