В Тегеране появится улица в честь убитого ученого, которого на Западе считает главой ядерной программы. Такое решение сегодня одобрил городской совет Тегерана, передает агентство «Мехр». Улица, на которой находится здание министерства обороны, где работал физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, станет называться улицей мученика Фахризаде. Он был убит в пятницу. Иран обвиняет в нападении Израиль.