В Тегеране появится улица в честь убитого ученого, которого на Западе считает главой ядерной программы. Такое решение сегодня одобрил городской совет Тегерана, передает агентство «Мехр». Улица, на которой находится здание министерства обороны, где работал физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, станет называться улицей мученика Фахризаде. Он был убит в пятницу. Иран обвиняет в нападении Израиль.
2020-11-29T14:31:39+03:00
2020-11-29T14:31:39+03:00
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14:31, 29 ноября 2020
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