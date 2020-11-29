Пенсионеров в России могут проверить на наличие дополнительных доходов, пишет агентство «Прайм». Как рассказала агентству «Прайм» доцент Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, речь может идти о неверно начисленных доплатах и надбавках. По ее словам, в результате проверок появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в Пенсионный фонд незаконно полученные средства.
2020-11-29T14:31:15+03:00
2020-11-29T14:31:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749788-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 29 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…