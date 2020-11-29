Пенсионеров в России могут проверить на наличие дополнительных доходов, пишет агентство «Прайм». Как рассказала агентству «Прайм» доцент Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, речь может идти о неверно начисленных доплатах и надбавках. По ее словам, в результате проверок появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в Пенсионный фонд незаконно полученные средства.