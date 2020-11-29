Под Челябинском умерла женщина с поражением легких, которая 11 часов просидела в машине «скорой», пишет «Московский комсомолец». Издание поясняет, что жительница города Касли ждала места в стационаре. Затем, по словам родственницы пациентки, ее все-таки положили в больницу, но через три дня она скончалась. В региональном министерстве здравоохранения пообещали провести проверку.
2020-11-29T14:30:50+03:00
2020-11-29T14:30:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 29 ноября 2020
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